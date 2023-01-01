1 بيزو تشيلي إلى روبية إندونيسية

تحويل CLP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
17.88 idr

1.00000 CLP = 17.87790 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:12 UTC
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CLP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.26441.467121.671570.954818.5352
1GBP1.1697311.2621104.4121.716081.955231.1168621.6805
1USD0.92680.79233182.72881.35971.549190.88517.1781
1INR0.01120270.009577440.012087710.01643560.01872610.01069760.207644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الإندونيسية
1 CLP17.87790 IDR
5 CLP89.38950 IDR
10 CLP178.77900 IDR
20 CLP357.55800 IDR
50 CLP893.89500 IDR
100 CLP1787.79000 IDR
250 CLP4469.47500 IDR
500 CLP8938.95000 IDR
1000 CLP17877.90000 IDR
2000 CLP35755.80000 IDR
5000 CLP89389.50000 IDR
10000 CLP178779.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chilean Peso
1 IDR0.05593 CLP
5 IDR0.27968 CLP
10 IDR0.55935 CLP
20 IDR1.11870 CLP
50 IDR2.79675 CLP
100 IDR5.59350 CLP
250 IDR13.98375 CLP
500 IDR27.96750 CLP
1000 IDR55.93500 CLP
2000 IDR111.87000 CLP
5000 IDR279.67500 CLP
10000 IDR559.35000 CLP