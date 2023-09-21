دولار أمريكي إلى بيزو تشيلي

تحويل USD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٨٣٬٣٥٠ clp

1.00000 USD = 883.35000 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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USD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Chilean Peso
1 USD883.35000 CLP
5 USD4416.75000 CLP
10 USD8833.50000 CLP
20 USD17667.00000 CLP
50 USD44167.50000 CLP
100 USD88335.00000 CLP
250 USD220837.50000 CLP
500 USD441675.00000 CLP
1000 USD883350.00000 CLP
2000 USD1766700.00000 CLP
5000 USD4416750.00000 CLP
10000 USD8833500.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أمريكي
1 CLP0.00113 USD
5 CLP0.00566 USD
10 CLP0.01132 USD
20 CLP0.02264 USD
50 CLP0.05660 USD
100 CLP0.11320 USD
250 CLP0.28301 USD
500 CLP0.56603 USD
1000 CLP1.13205 USD
2000 CLP2.26410 USD
5000 CLP5.66025 USD
10000 CLP11.32050 USD