10 آلاف دولار أمريكي إلى بيزو تشيلي

تحويل USD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 usd
9,414,450 clp

$1.000 USD = $941.4 CLP

Mid-market exchange rate at 20:57
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6950.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4960.961116.67910.6830.5775.313.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Chilean Peso
1 USD٩٤١٫٤٤٥٠٠ CLP
5 USD٤٬٧٠٧٫٢٢٥٠٠ CLP
10 USD٩٬٤١٤٫٤٥٠٠٠ CLP
20 USD١٨٬٨٢٨٫٩٠٠٠٠ CLP
50 USD٤٧٬٠٧٢٫٢٥٠٠٠ CLP
100 USD٩٤٬١٤٤٫٥٠٠٠٠ CLP
250 USD٢٣٥٬٣٦١٫٢٥٠٠٠ CLP
500 USD٤٧٠٬٧٢٢٫٥٠٠٠٠ CLP
1000 USD٩٤١٬٤٤٥٫٠٠٠٠٠ CLP
2000 USD١٬٨٨٢٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ CLP
5000 USD٤٬٧٠٧٬٢٢٥٫٠٠٠٠٠ CLP
10000 USD٩٬٤١٤٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أمريكي
1 CLP٠٫٠٠١٠٦ USD
5 CLP٠٫٠٠٥٣١ USD
10 CLP٠٫٠١٠٦٢ USD
20 CLP٠٫٠٢١٢٤ USD
50 CLP٠٫٠٥٣١١ USD
100 CLP٠٫١٠٦٢٢ USD
250 CLP٠٫٢٦٥٥٥ USD
500 CLP٠٫٥٣١١٠ USD
1000 CLP١٫٠٦٢٢٠ USD
2000 CLP٢٫١٢٤٤٠ USD
5000 CLP٥٫٣١١٠٠ USD
10000 CLP١٠٫٦٢٢٠٠ USD