2000 بيزو تشيلي إلى دولار أمريكي

تحويل CLP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ clp
٢٫٣٥ usd

1.00000 CLP = 0.00117 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:35 UTC
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CLP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.080289.33911.467831.671360.9551518.5038
1GBP1.1697311.26355104.5031.716971.955051.1172721.6446
1USD0.925750.791421182.70611.358851.547270.8842517.13
1INR0.01119330.009569080.01209110.01642990.0187080.01069150.207119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أمريكي
1 CLP0.00117 USD
5 CLP0.00587 USD
10 CLP0.01175 USD
20 CLP0.02350 USD
50 CLP0.05874 USD
100 CLP0.11749 USD
250 CLP0.29372 USD
500 CLP0.58744 USD
1000 CLP1.17488 USD
2000 CLP2.34976 USD
5000 CLP5.87440 USD
10000 CLP11.74880 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Chilean Peso
1 USD851.15000 CLP
5 USD4255.75000 CLP
10 USD8511.50000 CLP
20 USD17023.00000 CLP
50 USD42557.50000 CLP
100 USD85115.00000 CLP
250 USD212787.50000 CLP
500 USD425575.00000 CLP
1000 USD851150.00000 CLP
2000 USD1702300.00000 CLP
5000 USD4255750.00000 CLP
10000 USD8511500.00000 CLP