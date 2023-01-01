بيزو تشيلي إلى منات تركمانستاني

تحويل CLP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٣٫٩٦ tmt

1.00000 CLP = 0.00396 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0654588.56611.437291.661260.9640518.2052
1GBP1.155411.23095102.3231.660551.919311.1138621.0331
1USD0.938550.812381183.12551.3491.559210.9047517.0869
1INR0.0112910.009772940.0120310.01622850.01875730.01088410.205555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Turkmenistani Manat
1 CLP0.00396 TMT
5 CLP0.01978 TMT
10 CLP0.03957 TMT
20 CLP0.07913 TMT
50 CLP0.19783 TMT
100 CLP0.39565 TMT
250 CLP0.98913 TMT
500 CLP1.97826 TMT
1000 CLP3.95653 TMT
2000 CLP7.91306 TMT
5000 CLP19.78265 TMT
10000 CLP39.56530 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Chilean Peso
1 TMT252.74700 CLP
5 TMT1263.73500 CLP
10 TMT2527.47000 CLP
20 TMT5054.94000 CLP
50 TMT12637.35000 CLP
100 TMT25274.70000 CLP
250 TMT63186.75000 CLP
500 TMT126373.50000 CLP
1000 TMT252747.00000 CLP
2000 TMT505494.00000 CLP
5000 TMT1263735.00000 CLP
10000 TMT2527470.00000 CLP