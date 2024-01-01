Şili pesosundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile CLP → TMT çevirin

1.000 clp
3,61 tmt

1,000 CLP = 0,003610 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Türkmenistan Manatı
1 CLP0,00361 TMT
5 CLP0,01805 TMT
10 CLP0,03610 TMT
20 CLP0,07220 TMT
50 CLP0,18051 TMT
100 CLP0,36101 TMT
250 CLP0,90253 TMT
500 CLP1,80506 TMT
1000 CLP3,61011 TMT
2000 CLP7,22022 TMT
5000 CLP18,05055 TMT
10000 CLP36,10110 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Şili Pesosu
1 TMT277,00000 CLP
5 TMT1.385,00000 CLP
10 TMT2.770,00000 CLP
20 TMT5.540,00000 CLP
50 TMT13.850,00000 CLP
100 TMT27.700,00000 CLP
250 TMT69.250,00000 CLP
500 TMT138.500,00000 CLP
1000 TMT277.000,00000 CLP
2000 TMT554.000,00000 CLP
5000 TMT1.385.000,00000 CLP
10000 TMT2.770.000,00000 CLP