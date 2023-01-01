بيزو مكسيكي إلى بيزو تشيلي

تحويل MXN إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
51507 clp

1.00000 MXN = 51.50720 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Chilean Peso
1 MXN51.50720 CLP
5 MXN257.53600 CLP
10 MXN515.07200 CLP
20 MXN1030.14400 CLP
50 MXN2575.36000 CLP
100 MXN5150.72000 CLP
250 MXN12876.80000 CLP
500 MXN25753.60000 CLP
1000 MXN51507.20000 CLP
2000 MXN103014.40000 CLP
5000 MXN257536.00000 CLP
10000 MXN515072.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Mexican Peso
1 CLP0.01941 MXN
5 CLP0.09707 MXN
10 CLP0.19415 MXN
20 CLP0.38829 MXN
50 CLP0.97074 MXN
100 CLP1.94147 MXN
250 CLP4.85367 MXN
500 CLP9.70735 MXN
1000 CLP19.41470 MXN
2000 CLP38.82940 MXN
5000 CLP97.07350 MXN
10000 CLP194.14700 MXN