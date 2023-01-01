بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

تحويل CLP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٦٠٣٫٧٧ crc

1.00000 CLP = 0.60377 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
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CLP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP0.60377 CRC
5 CLP3.01884 CRC
10 CLP6.03767 CRC
20 CLP12.07534 CRC
50 CLP30.18835 CRC
100 CLP60.37670 CRC
250 CLP150.94175 CRC
500 CLP301.88350 CRC
1000 CLP603.76700 CRC
2000 CLP1207.53400 CRC
5000 CLP3018.83500 CRC
10000 CLP6037.67000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC1.65627 CLP
5 CRC8.28135 CLP
10 CRC16.56270 CLP
20 CRC33.12540 CLP
50 CRC82.81350 CLP
100 CRC165.62700 CLP
250 CRC414.06750 CLP
500 CRC828.13500 CLP
1000 CRC1656.27000 CLP
2000 CRC3312.54000 CLP
5000 CRC8281.35000 CLP
10000 CRC16562.70000 CLP