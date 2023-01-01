2000 بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

تحويل CLP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

2000 clp
1261 crc

1.00000 CLP = 0.63050 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 13:41 UTC
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CLP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.080289.34551.468321.671620.955218.5092
1GBP1.1693911.26315104.4781.7171.954741.11721.6441
1USD0.925750.791672182.7121.35931.547510.884317.135
1INR0.01119250.009571420.012090110.01643410.01870960.01069130.207165

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP0.63050 CRC
5 CLP3.15250 CRC
10 CLP6.30500 CRC
20 CLP12.61000 CRC
50 CLP31.52500 CRC
100 CLP63.05000 CRC
250 CLP157.62500 CRC
500 CLP315.25000 CRC
1000 CLP630.50000 CRC
2000 CLP1261.00000 CRC
5000 CLP3152.50000 CRC
10000 CLP6305.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC1.58604 CLP
5 CRC7.93020 CLP
10 CRC15.86040 CLP
20 CRC31.72080 CLP
50 CRC79.30200 CLP
100 CRC158.60400 CLP
250 CRC396.51000 CLP
500 CRC793.02000 CLP
1000 CRC1586.04000 CLP
2000 CRC3172.08000 CLP
5000 CRC7930.20000 CLP
10000 CRC15860.40000 CLP