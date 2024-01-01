1 كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

تحويل CRC إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1 crc
2 clp

₡1.000 CRC = $1.757 CLP

Mid-market exchange rate at 15:17
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CRC إلى CLP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09491.8161.5021.6560.94920.713
1 GBP1.16911.279107.3631.7561.9371.1124.22
1 USD0.9140.782183.9461.3731.5140.86818.938
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC١٫٧٥٦٥١ CLP
5 CRC٨٫٧٨٢٥٥ CLP
10 CRC١٧٫٥٦٥١٠ CLP
20 CRC٣٥٫١٣٠٢٠ CLP
50 CRC٨٧٫٨٢٥٥٠ CLP
100 CRC١٧٥٫٦٥١٠٠ CLP
250 CRC٤٣٩٫١٢٧٥٠ CLP
500 CRC٨٧٨٫٢٥٥٠٠ CLP
1000 CRC١٬٧٥٦٫٥١٠٠٠ CLP
2000 CRC٣٬٥١٣٫٠٢٠٠٠ CLP
5000 CRC٨٬٧٨٢٫٥٥٠٠٠ CLP
10000 CRC١٧٬٥٦٥٫١٠٠٠٠ CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP٠٫٥٦٩٣١ CRC
5 CLP٢٫٨٤٦٥٦ CRC
10 CLP٥٫٦٩٣١٢ CRC
20 CLP١١٫٣٨٦٢٤ CRC
50 CLP٢٨٫٤٦٥٦٠ CRC
100 CLP٥٦٫٩٣١٢٠ CRC
250 CLP١٤٢٫٣٢٨٠٠ CRC
500 CLP٢٨٤٫٦٥٦٠٠ CRC
1000 CLP٥٦٩٫٣١٢٠٠ CRC
2000 CLP١٬١٣٨٫٦٢٤٠٠ CRC
5000 CLP٢٬٨٤٦٫٥٦٠٠٠ CRC
10000 CLP٥٬٦٩٣٫١٢٠٠٠ CRC