ألف كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

تحويل CRC إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
1,757 clp

₡1.000 CRC = $1.757 CLP

Mid-market exchange rate at 15:18
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CRC إلى CLP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09491.8191.5021.6570.94920.719
1 GBP1.16911.279107.3531.7561.9371.10924.224
1 USD0.9140.782183.9451.3731.5150.86818.942
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC١٫٧٥٦٦٠ CLP
5 CRC٨٫٧٨٣٠٠ CLP
10 CRC١٧٫٥٦٦٠٠ CLP
20 CRC٣٥٫١٣٢٠٠ CLP
50 CRC٨٧٫٨٣٠٠٠ CLP
100 CRC١٧٥٫٦٦٠٠٠ CLP
250 CRC٤٣٩٫١٥٠٠٠ CLP
500 CRC٨٧٨٫٣٠٠٠٠ CLP
1000 CRC١٬٧٥٦٫٦٠٠٠٠ CLP
2000 CRC٣٬٥١٣٫٢٠٠٠٠ CLP
5000 CRC٨٬٧٨٣٫٠٠٠٠٠ CLP
10000 CRC١٧٬٥٦٦٫٠٠٠٠٠ CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP٠٫٥٦٩٢٨ CRC
5 CLP٢٫٨٤٦٤١ CRC
10 CLP٥٫٦٩٢٨٢ CRC
20 CLP١١٫٣٨٥٦٤ CRC
50 CLP٢٨٫٤٦٤١٠ CRC
100 CLP٥٦٫٩٢٨٢٠ CRC
250 CLP١٤٢٫٣٢٠٥٠ CRC
500 CLP٢٨٤٫٦٤١٠٠ CRC
1000 CLP٥٦٩٫٢٨٢٠٠ CRC
2000 CLP١٬١٣٨٫٥٦٤٠٠ CRC
5000 CLP٢٬٨٤٦٫٤١٠٠٠ CRC
10000 CLP٥٬٦٩٢٫٨٢٠٠٠ CRC