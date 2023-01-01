5 بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

تحويل CLP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
3.15 crc

1.00000 CLP = 0.63035 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 13:42 UTC
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CLP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.34411.468211.671620.955218.5039
1GBP1.1694511.2633104.4881.717081.954971.1170621.6405
1USD0.925750.791578182.71071.35921.547510.884317.1301
1INR0.01119270.009570440.012090310.01643320.01870990.01069150.207109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP0.63035 CRC
5 CLP3.15176 CRC
10 CLP6.30352 CRC
20 CLP12.60704 CRC
50 CLP31.51760 CRC
100 CLP63.03520 CRC
250 CLP157.58800 CRC
500 CLP315.17600 CRC
1000 CLP630.35200 CRC
2000 CLP1260.70400 CRC
5000 CLP3151.76000 CRC
10000 CLP6303.52000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC1.58642 CLP
5 CRC7.93210 CLP
10 CRC15.86420 CLP
20 CRC31.72840 CLP
50 CRC79.32100 CLP
100 CRC158.64200 CLP
250 CRC396.60500 CLP
500 CRC793.21000 CLP
1000 CRC1586.42000 CLP
2000 CRC3172.84000 CLP
5000 CRC7932.10000 CLP
10000 CRC15864.20000 CLP