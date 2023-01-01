20 بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

تحويل CLP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
١٢٫٦١ crc

1.00000 CLP = 0.63046 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 13:40 UTC
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CLP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080389.34841.468181.671390.955318.5104
1GBP1.1695911.26335104.4881.716961.954591.1173121.6469
1USD0.925650.791546182.7071.359051.547150.884417.1345
1INR0.01119210.009570490.012090910.01643210.01870640.01069320.207171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP0.63046 CRC
5 CLP3.15231 CRC
10 CLP6.30463 CRC
20 CLP12.60926 CRC
50 CLP31.52315 CRC
100 CLP63.04630 CRC
250 CLP157.61575 CRC
500 CLP315.23150 CRC
1000 CLP630.46300 CRC
2000 CLP1260.92600 CRC
5000 CLP3152.31500 CRC
10000 CLP6304.63000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC1.58614 CLP
5 CRC7.93070 CLP
10 CRC15.86140 CLP
20 CRC31.72280 CLP
50 CRC79.30700 CLP
100 CRC158.61400 CLP
250 CRC396.53500 CLP
500 CRC793.07000 CLP
1000 CRC1586.14000 CLP
2000 CRC3172.28000 CLP
5000 CRC7930.70000 CLP
10000 CRC15861.40000 CLP