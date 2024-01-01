Чилийские песо в коста-риканские колоны

Сконвертируйте CLP в CRC по реальному обменному курсу

1 000 clp
556,53 crc

$1,000 CLP = ₡0,5565 CRC

Среднерыночный курс в 04:24
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58170,5861
Низкий0,54730,5253
В среднем0,56370,5600
Изменить-0.07%5.94%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к CRC

За последние 30 дней максимальный курс CLP к CRC составил 0,5817, а минимальный — 0,5473. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5637. Изменение курса CLP к CRC в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к CRC составил 0,5861, а минимальный — 0,5253. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5600. Изменение курса CLP к CRC в процентном соотношении составило 5.94.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93223,2792,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Коста-риканский колон
1 CLP0,55653 CRC
5 CLP2,78264 CRC
10 CLP5,56527 CRC
20 CLP11,13054 CRC
50 CLP27,82635 CRC
100 CLP55,65270 CRC
250 CLP139,13175 CRC
500 CLP278,26350 CRC
1000 CLP556,52700 CRC
2000 CLP1 113,05400 CRC
5000 CLP2 782,63500 CRC
10000 CLP5 565,27000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Чилийское песо
1 CRC1,79686 CLP
5 CRC8,98430 CLP
10 CRC17,96860 CLP
20 CRC35,93720 CLP
50 CRC89,84300 CLP
100 CRC179,68600 CLP
250 CRC449,21500 CLP
500 CRC898,43000 CLP
1000 CRC1 796,86000 CLP
2000 CRC3 593,72000 CLP
5000 CRC8 984,30000 CLP
10000 CRC17 968,60000 CLP