История обменного курса чилийское песо–коста-риканские колоны

Обменный курс чилийское песо/коста-риканские колоны сейчас составляет 0,557, отражая изменение в размере -1.623% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.093% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,582, и минимумом, равным 0,555, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.