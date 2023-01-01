بيزو تشيلي إلى فرنك قمري

تحويل CLP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٢١ kmf

1.00000 CLP = 0.52145 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / فرنك جزر القمر
1 CLP0.52145 KMF
5 CLP2.60724 KMF
10 CLP5.21447 KMF
20 CLP10.42894 KMF
50 CLP26.07235 KMF
100 CLP52.14470 KMF
250 CLP130.36175 KMF
500 CLP260.72350 KMF
1000 CLP521.44700 KMF
2000 CLP1042.89400 KMF
5000 CLP2607.23500 KMF
10000 CLP5214.47000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Chilean Peso
1 KMF1.91774 CLP
5 KMF9.58870 CLP
10 KMF19.17740 CLP
20 KMF38.35480 CLP
50 KMF95.88700 CLP
100 KMF191.77400 CLP
250 KMF479.43500 CLP
500 KMF958.87000 CLP
1000 KMF1917.74000 CLP
2000 KMF3835.48000 CLP
5000 KMF9588.70000 CLP
10000 KMF19177.40000 CLP