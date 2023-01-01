5 بيزو تشيلي إلى فرنك قمري

تحويل CLP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
3 kmf

1.00000 CLP = 0.53121 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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CLP إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079189.27991.467471.671470.9549518.5427
1GBP1.1697311.26225104.4331.716531.955161.1170321.6899
1USD0.92670.792236182.73551.35991.548950.8849517.1835
1INR0.01120070.009575530.012086710.01643670.01872170.01069610.207692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / فرنك جزر القمر
1 CLP0.53121 KMF
5 CLP2.65607 KMF
10 CLP5.31215 KMF
20 CLP10.62430 KMF
50 CLP26.56075 KMF
100 CLP53.12150 KMF
250 CLP132.80375 KMF
500 CLP265.60750 KMF
1000 CLP531.21500 KMF
2000 CLP1062.43000 KMF
5000 CLP2656.07500 KMF
10000 CLP5312.15000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Chilean Peso
1 KMF1.88248 CLP
5 KMF9.41240 CLP
10 KMF18.82480 CLP
20 KMF37.64960 CLP
50 KMF94.12400 CLP
100 KMF188.24800 CLP
250 KMF470.62000 CLP
500 KMF941.24000 CLP
1000 KMF1882.48000 CLP
2000 KMF3764.96000 CLP
5000 KMF9412.40000 CLP
10000 KMF18824.80000 CLP