بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CLP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤٫٣١ ils

1.00000 CLP = 0.00431 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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CLP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.064988.51531.437621.661570.9654518.1965
1GBP1.1546711.22965102.2091.660031.918631.1147721.0116
1USD0.939050.81324183.12081.351.560310.906617.0875
1INR0.01129750.009783830.012030710.01624140.01877150.0109070.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Israeli New Sheqel
1 CLP0.00431 ILS
5 CLP0.02157 ILS
10 CLP0.04314 ILS
20 CLP0.08627 ILS
50 CLP0.21568 ILS
100 CLP0.43137 ILS
250 CLP1.07842 ILS
500 CLP2.15685 ILS
1000 CLP4.31369 ILS
2000 CLP8.62738 ILS
5000 CLP21.56845 ILS
10000 CLP43.13690 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chilean Peso
1 ILS231.82000 CLP
5 ILS1159.10000 CLP
10 ILS2318.20000 CLP
20 ILS4636.40000 CLP
50 ILS11591.00000 CLP
100 ILS23182.00000 CLP
250 ILS57955.00000 CLP
500 ILS115910.00000 CLP
1000 ILS231820.00000 CLP
2000 ILS463640.00000 CLP
5000 ILS1159100.00000 CLP
10000 ILS2318200.00000 CLP