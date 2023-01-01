20 بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CLP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
٠٫٠٩ ils

1.00000 CLP = 0.00447 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:14 UTC
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CLP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078989.26471.467091.671550.954818.5355
1GBP1.1697311.26205104.4181.716141.95531.1168621.682
1USD0.926850.792362182.73681.35981.549310.88517.18
1INR0.01120260.009576890.012086510.01643530.01872570.01069660.207646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Israeli New Sheqel
1 CLP0.00447 ILS
5 CLP0.02235 ILS
10 CLP0.04471 ILS
20 CLP0.08942 ILS
50 CLP0.22354 ILS
100 CLP0.44708 ILS
250 CLP1.11769 ILS
500 CLP2.23538 ILS
1000 CLP4.47076 ILS
2000 CLP8.94152 ILS
5000 CLP22.35380 ILS
10000 CLP44.70760 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chilean Peso
1 ILS223.67600 CLP
5 ILS1118.38000 CLP
10 ILS2236.76000 CLP
20 ILS4473.52000 CLP
50 ILS11183.80000 CLP
100 ILS22367.60000 CLP
250 ILS55919.00000 CLP
500 ILS111838.00000 CLP
1000 ILS223676.00000 CLP
2000 ILS447352.00000 CLP
5000 ILS1118380.00000 CLP
10000 ILS2236760.00000 CLP