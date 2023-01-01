10 بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CLP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٠٤ ils

1.00000 CLP = 0.00448 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:13 UTC
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CLP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.078989.2641.466981.671550.954818.5339
1GBP1.169811.26205104.4171.716011.95531.1169221.6801
1USD0.926850.792362182.73611.35971.549310.88517.1785
1INR0.01120270.009576980.012086610.01643420.01872590.01069670.20763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Israeli New Sheqel
1 CLP0.00448 ILS
5 CLP0.02238 ILS
10 CLP0.04475 ILS
20 CLP0.08950 ILS
50 CLP0.22375 ILS
100 CLP0.44750 ILS
250 CLP1.11875 ILS
500 CLP2.23751 ILS
1000 CLP4.47501 ILS
2000 CLP8.95002 ILS
5000 CLP22.37505 ILS
10000 CLP44.75010 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chilean Peso
1 ILS223.46300 CLP
5 ILS1117.31500 CLP
10 ILS2234.63000 CLP
20 ILS4469.26000 CLP
50 ILS11173.15000 CLP
100 ILS22346.30000 CLP
250 ILS55865.75000 CLP
500 ILS111731.50000 CLP
1000 ILS223463.00000 CLP
2000 ILS446926.00000 CLP
5000 ILS1117315.00000 CLP
10000 ILS2234630.00000 CLP