500 بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CLP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ clp
٢٫٢٣ ils

1.00000 CLP = 0.00447 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:15 UTC
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CLP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.078989.26581.466931.671420.954718.54
1GBP1.169811.2621104.4231.716011.955231.116821.6882
1USD0.926850.79233182.73781.359651.549190.884917.1842
1INR0.01120250.00957640.012086410.01643320.0187240.01069520.207695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Israeli New Sheqel
1 CLP0.00447 ILS
5 CLP0.02234 ILS
10 CLP0.04468 ILS
20 CLP0.08937 ILS
50 CLP0.22342 ILS
100 CLP0.44684 ILS
250 CLP1.11710 ILS
500 CLP2.23420 ILS
1000 CLP4.46840 ILS
2000 CLP8.93680 ILS
5000 CLP22.34200 ILS
10000 CLP44.68400 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chilean Peso
1 ILS223.79400 CLP
5 ILS1118.97000 CLP
10 ILS2237.94000 CLP
20 ILS4475.88000 CLP
50 ILS11189.70000 CLP
100 ILS22379.40000 CLP
250 ILS55948.50000 CLP
500 ILS111897.00000 CLP
1000 ILS223794.00000 CLP
2000 ILS447588.00000 CLP
5000 ILS1118970.00000 CLP
10000 ILS2237940.00000 CLP