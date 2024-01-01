Şili pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CLP → ILS çevirin

1.000 clp
3,87 ils

1,000 CLP = 0,003868 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 CLP0,00387 ILS
5 CLP0,01934 ILS
10 CLP0,03868 ILS
20 CLP0,07735 ILS
50 CLP0,19339 ILS
100 CLP0,38677 ILS
250 CLP0,96693 ILS
500 CLP1,93386 ILS
1000 CLP3,86772 ILS
2000 CLP7,73544 ILS
5000 CLP19,33860 ILS
10000 CLP38,67720 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Şili Pesosu
1 ILS258,55100 CLP
5 ILS1.292,75500 CLP
10 ILS2.585,51000 CLP
20 ILS5.171,02000 CLP
50 ILS12.927,55000 CLP
100 ILS25.855,10000 CLP
250 ILS64.637,75000 CLP
500 ILS129.275,50000 CLP
1000 ILS258.551,00000 CLP
2000 ILS517.102,00000 CLP
5000 ILS1.292.755,00000 CLP
10000 ILS2.585.510,00000 CLP