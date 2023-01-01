بيزو تشيلي إلى دولار ناميبي

تحويل CLP إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢١٫٣٠ nad

1.00000 CLP = 0.02130 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:48 UTC
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CLP إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065388.56321.437521.661420.9644518.2052
1GBP1.155211.23065102.3091.660641.919291.1141321.0309
1USD0.93870.812579183.13451.34941.559580.905417.0893
1INR0.01129140.009774270.012028710.01623150.01875970.01089080.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Namibian Dollar
1 CLP0.02130 NAD
5 CLP0.10648 NAD
10 CLP0.21296 NAD
20 CLP0.42591 NAD
50 CLP1.06478 NAD
100 CLP2.12956 NAD
250 CLP5.32390 NAD
500 CLP10.64780 NAD
1000 CLP21.29560 NAD
2000 CLP42.59120 NAD
5000 CLP106.47800 NAD
10000 CLP212.95600 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Chilean Peso
1 NAD46.95800 CLP
5 NAD234.79000 CLP
10 NAD469.58000 CLP
20 NAD939.16000 CLP
50 NAD2347.90000 CLP
100 NAD4695.80000 CLP
250 NAD11739.50000 CLP
500 NAD23479.00000 CLP
1000 NAD46958.00000 CLP
2000 NAD93916.00000 CLP
5000 NAD234790.00000 CLP
10000 NAD469580.00000 CLP