5 بيزو تشيلي إلى دولار ناميبي

تحويل CLP إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
0.11 nad

1.00000 CLP = 0.02233 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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CLP إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85451.078589.22891.466921.670280.9545518.5319
1GBP1.1702811.2621104.4191.716651.954621.1170921.6867
1USD0.92720.79233182.73431.360151.548710.8850517.183
1INR0.01120710.00957680.012086910.016440.0187190.01069750.207689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Namibian Dollar
1 CLP0.02233 NAD
5 CLP0.11167 NAD
10 CLP0.22334 NAD
20 CLP0.44668 NAD
50 CLP1.11670 NAD
100 CLP2.23340 NAD
250 CLP5.58350 NAD
500 CLP11.16700 NAD
1000 CLP22.33400 NAD
2000 CLP44.66800 NAD
5000 CLP111.67000 NAD
10000 CLP223.34000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Chilean Peso
1 NAD44.77470 CLP
5 NAD223.87350 CLP
10 NAD447.74700 CLP
20 NAD895.49400 CLP
50 NAD2238.73500 CLP
100 NAD4477.47000 CLP
250 NAD11193.67500 CLP
500 NAD22387.35000 CLP
1000 NAD44774.70000 CLP
2000 NAD89549.40000 CLP
5000 NAD223873.50000 CLP
10000 NAD447747.00000 CLP