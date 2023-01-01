بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

تحويل CLP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
944.60 aoa

1.00000 CLP = 0.94460 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
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CLP إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Angolan Kwanza
1 CLP0.94460 AOA
5 CLP4.72301 AOA
10 CLP9.44601 AOA
20 CLP18.89202 AOA
50 CLP47.23005 AOA
100 CLP94.46010 AOA
250 CLP236.15025 AOA
500 CLP472.30050 AOA
1000 CLP944.60100 AOA
2000 CLP1889.20200 AOA
5000 CLP4723.00500 AOA
10000 CLP9446.01000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chilean Peso
1 AOA1.05865 CLP
5 AOA5.29325 CLP
10 AOA10.58650 CLP
20 AOA21.17300 CLP
50 AOA52.93250 CLP
100 AOA105.86500 CLP
250 AOA264.66250 CLP
500 AOA529.32500 CLP
1000 AOA1058.65000 CLP
2000 AOA2117.30000 CLP
5000 AOA5293.25000 CLP
10000 AOA10586.50000 CLP