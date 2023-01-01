5 بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

تحويل CLP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
4.89 aoa

1.00000 CLP = 0.97812 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 13:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AOA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080189.3331.46841.671590.9551518.5102
1GBP1.1694511.2634104.4931.717591.955271.11721.6515
1USD0.925750.791515182.70811.35951.547630.884417.1375
1INR0.01119410.009569980.012090710.01643730.01871190.0106930.207205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Angolan Kwanza
1 CLP0.97812 AOA
5 CLP4.89062 AOA
10 CLP9.78124 AOA
20 CLP19.56248 AOA
50 CLP48.90620 AOA
100 CLP97.81240 AOA
250 CLP244.53100 AOA
500 CLP489.06200 AOA
1000 CLP978.12400 AOA
2000 CLP1956.24800 AOA
5000 CLP4890.62000 AOA
10000 CLP9781.24000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chilean Peso
1 AOA1.02236 CLP
5 AOA5.11180 CLP
10 AOA10.22360 CLP
20 AOA20.44720 CLP
50 AOA51.11800 CLP
100 AOA102.23600 CLP
250 AOA255.59000 CLP
500 AOA511.18000 CLP
1000 AOA1022.36000 CLP
2000 AOA2044.72000 CLP
5000 AOA5111.80000 CLP
10000 AOA10223.60000 CLP