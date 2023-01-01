دولار أسترالي إلى كوانزا أنغولي

تحويل AUD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٣٧٬٤٧٤ aoa

1.00000 AUD = 537.47400 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Angolan Kwanza
1 AUD537.47400 AOA
5 AUD2687.37000 AOA
10 AUD5374.74000 AOA
20 AUD10749.48000 AOA
50 AUD26873.70000 AOA
100 AUD53747.40000 AOA
250 AUD134368.50000 AOA
500 AUD268737.00000 AOA
1000 AUD537474.00000 AOA
2000 AUD1074948.00000 AOA
5000 AUD2687370.00000 AOA
10000 AUD5374740.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أسترالي
1 AOA0.00186 AUD
5 AOA0.00930 AUD
10 AOA0.01861 AUD
20 AOA0.03721 AUD
50 AOA0.09303 AUD
100 AOA0.18605 AUD
250 AOA0.46514 AUD
500 AOA0.93028 AUD
1000 AOA1.86055 AUD
2000 AOA3.72110 AUD
5000 AOA9.30275 AUD
10000 AOA18.60550 AUD