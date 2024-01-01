5,000 دولار أسترالي إلى كوانزا أنغولي

تحويل AUD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
2,866,765.00 aoa

A$1.000 AUD = Kz573.4 AOA

Mid-market exchange rate at 11:37
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4760.9321.634159.51.3681.353
1 GBP1.2661105.7091.182.069201.9831.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.54811.752171.111.4671.451

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Angolan Kwanza
1 AUD٥٧٣٫٣٥٣٠٠ AOA
5 AUD٢٬٨٦٦٫٧٦٥٠٠ AOA
10 AUD٥٬٧٣٣٫٥٣٠٠٠ AOA
20 AUD١١٬٤٦٧٫٠٦٠٠٠ AOA
50 AUD٢٨٬٦٦٧٫٦٥٠٠٠ AOA
100 AUD٥٧٬٣٣٥٫٣٠٠٠٠ AOA
250 AUD١٤٣٬٣٣٨٫٢٥٠٠٠ AOA
500 AUD٢٨٦٬٦٧٦٫٥٠٠٠٠ AOA
1000 AUD٥٧٣٬٣٥٣٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 AUD١٬١٤٦٬٧٠٦٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 AUD٢٬٨٦٦٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 AUD٥٬٧٣٣٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أسترالي
1 AOA٠٫٠٠١٧٤ AUD
5 AOA٠٫٠٠٨٧٢ AUD
10 AOA٠٫٠١٧٤٤ AUD
20 AOA٠٫٠٣٤٨٨ AUD
50 AOA٠٫٠٨٧٢١ AUD
100 AOA٠٫١٧٤٤١ AUD
250 AOA٠٫٤٣٦٠٣ AUD
500 AOA٠٫٨٧٢٠٧ AUD
1000 AOA١٫٧٤٤١٣ AUD
2000 AOA٣٫٤٨٨٢٦ AUD
5000 AOA٨٫٧٢٠٦٥ AUD
10000 AOA١٧٫٤٤١٣٠ AUD