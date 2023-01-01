ليف بلغاري إلى كوانزا أنغولي

تحويل BGN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
453837 aoa

1.00000 BGN = 453.83700 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 4:55 UTC
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BGN إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Angolan Kwanza
1 BGN453.83700 AOA
5 BGN2269.18500 AOA
10 BGN4538.37000 AOA
20 BGN9076.74000 AOA
50 BGN22691.85000 AOA
100 BGN45383.70000 AOA
250 BGN113459.25000 AOA
500 BGN226918.50000 AOA
1000 BGN453837.00000 AOA
2000 BGN907674.00000 AOA
5000 BGN2269185.00000 AOA
10000 BGN4538370.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / لياف بلغاري
1 AOA0.00220 BGN
5 AOA0.01102 BGN
10 AOA0.02203 BGN
20 AOA0.04407 BGN
50 AOA0.11017 BGN
100 AOA0.22034 BGN
250 AOA0.55086 BGN
500 AOA1.10172 BGN
1000 AOA2.20344 BGN
2000 AOA4.40688 BGN
5000 AOA11.01720 BGN
10000 AOA22.03440 BGN