20 كوانزا أنغولي إلى ليف بلغاري

تحويل AOA إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aoa
٠٫٠٤ bgn

1.00000 AOA = 0.00215 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / لياف بلغاري
1 AOA0.00215 BGN
5 AOA0.01076 BGN
10 AOA0.02152 BGN
20 AOA0.04305 BGN
50 AOA0.10762 BGN
100 AOA0.21523 BGN
250 AOA0.53808 BGN
500 AOA1.07615 BGN
1000 AOA2.15231 BGN
2000 AOA4.30462 BGN
5000 AOA10.76155 BGN
10000 AOA21.52310 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Angolan Kwanza
1 BGN464.61700 AOA
5 BGN2323.08500 AOA
10 BGN4646.17000 AOA
20 BGN9292.34000 AOA
50 BGN23230.85000 AOA
100 BGN46461.70000 AOA
250 BGN116154.25000 AOA
500 BGN232308.50000 AOA
1000 BGN464617.00000 AOA
2000 BGN929234.00000 AOA
5000 BGN2323085.00000 AOA
10000 BGN4646170.00000 AOA