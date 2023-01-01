كوانزا أنغولي إلى دولار أمريكي

تحويل AOA إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫٢٠ usd

1.00000 AOA = 0.00120 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:22 UTC
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AOA إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0632588.39751.434751.658870.9571518.2182
1GBP1.1582811.2316102.3941.661921.921521.1086521.1027
1USD0.94050.811952183.1391.34941.560180.900217.1344
1INR0.01131250.00976620.01202810.01623060.0187660.01082770.206093

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أمريكي
1 AOA0.00120 USD
5 AOA0.00601 USD
10 AOA0.01203 USD
20 AOA0.02405 USD
50 AOA0.06013 USD
100 AOA0.12026 USD
250 AOA0.30066 USD
500 AOA0.60132 USD
1000 AOA1.20263 USD
2000 AOA2.40526 USD
5000 AOA6.01315 USD
10000 AOA12.02630 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Angolan Kwanza
1 USD831.51000 AOA
5 USD4157.55000 AOA
10 USD8315.10000 AOA
20 USD16630.20000 AOA
50 USD41575.50000 AOA
100 USD83151.00000 AOA
250 USD207877.50000 AOA
500 USD415755.00000 AOA
1000 USD831510.00000 AOA
2000 USD1663020.00000 AOA
5000 USD4157550.00000 AOA
10000 USD8315100.00000 AOA