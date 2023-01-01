كوانزا أنغولي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل AOA إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
22.78 zar

1.00000 AOA = 0.02278 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:23 UTC
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AOA إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.39341.434741.659050.9570518.2175
1GBP1.1584811.23165102.3981.662051.92191.1087221.1038
1USD0.940550.811919183.1391.349451.560430.9001517.1346
1INR0.01131310.00976580.01202810.01623130.01876890.0108270.206096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / راند جنوب أفريقيا
1 AOA0.02278 ZAR
5 AOA0.11389 ZAR
10 AOA0.22778 ZAR
20 AOA0.45555 ZAR
50 AOA1.13888 ZAR
100 AOA2.27776 ZAR
250 AOA5.69440 ZAR
500 AOA11.38880 ZAR
1000 AOA22.77760 ZAR
2000 AOA45.55520 ZAR
5000 AOA113.88800 ZAR
10000 AOA227.77600 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Angolan Kwanza
1 ZAR43.90280 AOA
5 ZAR219.51400 AOA
10 ZAR439.02800 AOA
20 ZAR878.05600 AOA
50 ZAR2195.14000 AOA
100 ZAR4390.28000 AOA
250 ZAR10975.70000 AOA
500 ZAR21951.40000 AOA
1000 ZAR43902.80000 AOA
2000 ZAR87805.60000 AOA
5000 ZAR219514.00000 AOA
10000 ZAR439028.00000 AOA