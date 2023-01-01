1 راند جنوب إفريقي إلى كوانزا أنغولي

تحويل ZAR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٤٥٫٨٣ aoa

1.00000 ZAR = 45.83170 AOA

Mid-market exchange rate at 04:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083590.14721.485151.675560.962918.7662
1 GBP1.1436411.23915103.0971.69851.916261.1012121.4621
1 USD0.922950.807005183.21.37071.546430.888717.32
1 INR0.0110930.009699580.012019210.01647480.01858690.01068150.208173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Angolan Kwanza
1 ZAR45.83170 AOA
5 ZAR229.15850 AOA
10 ZAR458.31700 AOA
20 ZAR916.63400 AOA
50 ZAR2291.58500 AOA
100 ZAR4583.17000 AOA
250 ZAR11457.92500 AOA
500 ZAR22915.85000 AOA
1000 ZAR45831.70000 AOA
2000 ZAR91663.40000 AOA
5000 ZAR229158.50000 AOA
10000 ZAR458317.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / راند جنوب أفريقيا
1 AOA0.02182 ZAR
5 AOA0.10910 ZAR
10 AOA0.21819 ZAR
20 AOA0.43638 ZAR
50 AOA1.09095 ZAR
100 AOA2.18190 ZAR
250 AOA5.45475 ZAR
500 AOA10.90950 ZAR
1000 AOA21.81900 ZAR
2000 AOA43.63800 ZAR
5000 AOA109.09500 ZAR
10000 AOA218.19000 ZAR