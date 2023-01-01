ريال برازيلي إلى كوانزا أنغولي

تحويل BRL إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
170979 aoa

1.00000 BRL = 170.97900 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 6:9 UTC
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BRL إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063888.43371.435121.659850.957218.2168
1GBP1.1578111.23165102.3871.661561.921751.1082621.0911
1USD0.940.811919183.131.349051.560310.899817.1243
1INR0.01130790.009766860.012029410.01622820.01876950.0108240.205994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Angolan Kwanza
1 BRL170.97900 AOA
5 BRL854.89500 AOA
10 BRL1709.79000 AOA
20 BRL3419.58000 AOA
50 BRL8548.95000 AOA
100 BRL17097.90000 AOA
250 BRL42744.75000 AOA
500 BRL85489.50000 AOA
1000 BRL170979.00000 AOA
2000 BRL341958.00000 AOA
5000 BRL854895.00000 AOA
10000 BRL1709790.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال البرازيلي
1 AOA0.00585 BRL
5 AOA0.02924 BRL
10 AOA0.05849 BRL
20 AOA0.11697 BRL
50 AOA0.29243 BRL
100 AOA0.58487 BRL
250 AOA1.46217 BRL
500 AOA2.92433 BRL
1000 AOA5.84866 BRL
2000 AOA11.69732 BRL
5000 AOA29.24330 BRL
10000 AOA58.48660 BRL