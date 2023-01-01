100 كوانزا أنغولي إلى ريال برازيلي

تحويل AOA إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aoa
٠٫٥٨ brl

1.00000 AOA = 0.00584 BRL

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال البرازيلي
1 AOA0.00584 BRL
5 AOA0.02921 BRL
10 AOA0.05842 BRL
20 AOA0.11683 BRL
50 AOA0.29208 BRL
100 AOA0.58416 BRL
250 AOA1.46039 BRL
500 AOA2.92078 BRL
1000 AOA5.84157 BRL
2000 AOA11.68314 BRL
5000 AOA29.20785 BRL
10000 AOA58.41570 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Angolan Kwanza
1 BRL171.18700 AOA
5 BRL855.93500 AOA
10 BRL1711.87000 AOA
20 BRL3423.74000 AOA
50 BRL8559.35000 AOA
100 BRL17118.70000 AOA
250 BRL42796.75000 AOA
500 BRL85593.50000 AOA
1000 BRL171187.00000 AOA
2000 BRL342374.00000 AOA
5000 BRL855935.00000 AOA
10000 BRL1711870.00000 AOA