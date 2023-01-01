5 ريال برازيلي إلى كوانزا أنغولي

تحويل BRL إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٨٤١٫٧٩ aoa

1.00000 BRL = 168.35800 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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BRL إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077589.10621.464751.66860.9539518.381
1GBP1.1689111.2595104.1571.712161.950451.1150821.4857
1USD0.928050.793966182.69721.35941.548590.8853517.0589
1INR0.01122260.009600880.012092310.01643830.0187260.01070590.206281

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Angolan Kwanza
1 BRL168.35800 AOA
5 BRL841.79000 AOA
10 BRL1683.58000 AOA
20 BRL3367.16000 AOA
50 BRL8417.90000 AOA
100 BRL16835.80000 AOA
250 BRL42089.50000 AOA
500 BRL84179.00000 AOA
1000 BRL168358.00000 AOA
2000 BRL336716.00000 AOA
5000 BRL841790.00000 AOA
10000 BRL1683580.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الريال البرازيلي
1 AOA0.00594 BRL
5 AOA0.02970 BRL
10 AOA0.05940 BRL
20 AOA0.11879 BRL
50 AOA0.29699 BRL
100 AOA0.59397 BRL
250 AOA1.48493 BRL
500 AOA2.96985 BRL
1000 AOA5.93971 BRL
2000 AOA11.87942 BRL
5000 AOA29.69855 BRL
10000 AOA59.39710 BRL