كرونة نروجية إلى كوانزا أنغولي

تحويل NOK إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
77440.10 aoa

1.00000 NOK = 77.44010 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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NOK إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436581.663340.9643518.36
1GBP1.15311.22895102.1591.656261.917691.111921.1676
1USD0.938150.813703183.1271.34771.560430.904717.2241
1INR0.01128550.009788670.012029810.01621250.01877160.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Angolan Kwanza
1 NOK77.44010 AOA
5 NOK387.20050 AOA
10 NOK774.40100 AOA
20 NOK1548.80200 AOA
50 NOK3872.00500 AOA
100 NOK7744.01000 AOA
250 NOK19360.02500 AOA
500 NOK38720.05000 AOA
1000 NOK77440.10000 AOA
2000 NOK154880.20000 AOA
5000 NOK387200.50000 AOA
10000 NOK774401.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / كروني نرويجي
1 AOA0.01291 NOK
5 AOA0.06457 NOK
10 AOA0.12913 NOK
20 AOA0.25826 NOK
50 AOA0.64566 NOK
100 AOA1.29132 NOK
250 AOA3.22830 NOK
500 AOA6.45660 NOK
1000 AOA12.91320 NOK
2000 AOA25.82640 NOK
5000 AOA64.56600 NOK
10000 AOA129.13200 NOK