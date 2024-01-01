5 كرونة نروجية إلى كوانزا أنغولي

تحويل NOK إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

5 nok
429.29 aoa

kr1.000 NOK = Kz85.86 AOA

Mid-market exchange rate at 02:58
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NOK إلى AOA مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.920.76310.2321,339.073.8516.707
1 EUR1.112193.3570.84911.3831,489.654.2857.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9570.0460.08
1 GBP1.311.178109.956113.4061,754.525.0468.787

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كروني نرويجي / Angolan Kwanza
1 NOK٨٥٫٨٥٨١٠ AOA
5 NOK٤٢٩٫٢٩٠٥٠ AOA
10 NOK٨٥٨٫٥٨١٠٠ AOA
20 NOK١٬٧١٧٫١٦٢٠٠ AOA
50 NOK٤٬٢٩٢٫٩٠٥٠٠ AOA
100 NOK٨٬٥٨٥٫٨١٠٠٠ AOA
250 NOK٢١٬٤٦٤٫٥٢٥٠٠ AOA
500 NOK٤٢٬٩٢٩٫٠٥٠٠٠ AOA
1000 NOK٨٥٬٨٥٨٫١٠٠٠٠ AOA
2000 NOK١٧١٬٧١٦٫٢٠٠٠٠ AOA
5000 NOK٤٢٩٬٢٩٠٫٥٠٠٠٠ AOA
10000 NOK٨٥٨٬٥٨١٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / كروني نرويجي
1 AOA٠٫٠١١٦٥ NOK
5 AOA٠٫٠٥٨٢٤ NOK
10 AOA٠٫١١٦٤٧ NOK
20 AOA٠٫٢٣٢٩٤ NOK
50 AOA٠٫٥٨٢٣٦ NOK
100 AOA١٫١٦٤٧١ NOK
250 AOA٢٫٩١١٧٨ NOK
500 AOA٥٫٨٢٣٥٥ NOK
1000 AOA١١٫٦٤٧١٠ NOK
2000 AOA٢٣٫٢٩٤٢٠ NOK
5000 AOA٥٨٫٢٣٥٥٠ NOK
10000 AOA١١٦٫٤٧١٠٠ NOK