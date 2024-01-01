5 норвежских крон в ангольские кванзы
Сконвертируйте NOK в AOA по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NOK в AOA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|83,3935
|83,3935
|Низкий
|80,9248
|75,8362
|В среднем
|82,0526
|80,3366
|Изменить
|-0.85%
|6.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к AOA
За последние 30 дней максимальный курс NOK к AOA составил 83,3935, а минимальный — 80,9248. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 82,0526. Изменение курса NOK к AOA в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к AOA составил 83,3935, а минимальный — 75,8362. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 80,3366. Изменение курса NOK к AOA в процентном соотношении составило 6.32.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в ангольские кванзы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Норвежская крона / Ангольская кванза
|1 NOK
|81,22640 AOA
|5 NOK
|406,13200 AOA
|10 NOK
|812,26400 AOA
|20 NOK
|1 624,52800 AOA
|50 NOK
|4 061,32000 AOA
|100 NOK
|8 122,64000 AOA
|250 NOK
|20 306,60000 AOA
|500 NOK
|40 613,20000 AOA
|1000 NOK
|81 226,40000 AOA
|2000 NOK
|162 452,80000 AOA
|5000 NOK
|406 132,00000 AOA
|10000 NOK
|812 264,00000 AOA