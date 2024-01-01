Чешские кроны в ангольские кванзы

Сконвертируйте CZK в AOA по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Kz38,90 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к AOA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 CZK в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий39,717542,6068
Низкий38,874038,7023
В среднем39,387540,3318
Изменение-1.89%0.42%
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Соотношение 1 CZK к AOA

За последние 30 дней максимальный курс CZK к AOA составил 39,7175, а минимальный — 38,8740. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 39,3875. Изменение курса CZK к AOA в процентном соотношении составило -1.89.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к AOA составил 42,6068, а минимальный — 38,7023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40,3318. Изменение курса CZK к AOA в процентном соотношении составило 0.42.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Ангольская кванза
1 CZK38,89790 AOA
5 CZK194,48950 AOA
10 CZK388,97900 AOA
20 CZK777,95800 AOA
50 CZK1 944,89500 AOA
100 CZK3 889,79000 AOA
250 CZK9 724,47500 AOA
500 CZK19 448,95000 AOA
1000 CZK38 897,90000 AOA
2000 CZK77 795,80000 AOA
5000 CZK194 489,50000 AOA
10000 CZK388 979,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Чешская крона
1 AOA0,02571 CZK
5 AOA0,12854 CZK
10 AOA0,25708 CZK
20 AOA0,51417 CZK
50 AOA1,28542 CZK
100 AOA2,57083 CZK
250 AOA6,42708 CZK
500 AOA12,85415 CZK
1000 AOA25,70830 CZK
2000 AOA51,41660 CZK
5000 AOA128,54150 CZK
10000 AOA257,08300 CZK