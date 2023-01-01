فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

تحويل CHF إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٢٧٬٤٠٨ aoa

1.00000 CHF = 927.40800 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Angolan Kwanza
1 CHF927.40800 AOA
5 CHF4637.04000 AOA
10 CHF9274.08000 AOA
20 CHF18548.16000 AOA
50 CHF46370.40000 AOA
100 CHF92740.80000 AOA
250 CHF231852.00000 AOA
500 CHF463704.00000 AOA
1000 CHF927408.00000 AOA
2000 CHF1854816.00000 AOA
5000 CHF4637040.00000 AOA
10000 CHF9274080.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الفرنك السويسري
1 AOA0.00108 CHF
5 AOA0.00539 CHF
10 AOA0.01078 CHF
20 AOA0.02157 CHF
50 AOA0.05391 CHF
100 AOA0.10783 CHF
250 AOA0.26957 CHF
500 AOA0.53914 CHF
1000 AOA1.07827 CHF
2000 AOA2.15654 CHF
5000 AOA5.39135 CHF
10000 AOA10.78270 CHF