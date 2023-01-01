10 فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

تحويل CHF إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٩٬٦٥٦٫١٥ aoa

1.00000 CHF = 965.61500 AOA

Mid-market exchange rate at 09:12
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.078289.89761.46431.631910.943318.8056
1 GBP1.1652311.2563104.7471.706181.901471.0991621.912
1 USD0.927450.795988183.37751.35811.513550.8748517.4417
1 INR0.01112380.00954680.011993610.01628860.01815290.01049260.20919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Angolan Kwanza
1 CHF965.61500 AOA
5 CHF4828.07500 AOA
10 CHF9656.15000 AOA
20 CHF19312.30000 AOA
50 CHF48280.75000 AOA
100 CHF96561.50000 AOA
250 CHF241403.75000 AOA
500 CHF482807.50000 AOA
1000 CHF965615.00000 AOA
2000 CHF1931230.00000 AOA
5000 CHF4828075.00000 AOA
10000 CHF9656150.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الفرنك السويسري
1 AOA0.00104 CHF
5 AOA0.00518 CHF
10 AOA0.01036 CHF
20 AOA0.02071 CHF
50 AOA0.05178 CHF
100 AOA0.10356 CHF
250 AOA0.25890 CHF
500 AOA0.51780 CHF
1000 AOA1.03561 CHF
2000 AOA2.07122 CHF
5000 AOA5.17805 CHF
10000 AOA10.35610 CHF