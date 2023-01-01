ألف كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

تحويل AOA إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫٠٤ chf

1.00000 AOA = 0.00104 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الفرنك السويسري
1 AOA0.00104 CHF
5 AOA0.00521 CHF
10 AOA0.01042 CHF
20 AOA0.02084 CHF
50 AOA0.05211 CHF
100 AOA0.10422 CHF
250 AOA0.26055 CHF
500 AOA0.52110 CHF
1000 AOA1.04220 CHF
2000 AOA2.08440 CHF
5000 AOA5.21100 CHF
10000 AOA10.42200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Angolan Kwanza
1 CHF959.50800 AOA
5 CHF4797.54000 AOA
10 CHF9595.08000 AOA
20 CHF19190.16000 AOA
50 CHF47975.40000 AOA
100 CHF95950.80000 AOA
250 CHF239877.00000 AOA
500 CHF479754.00000 AOA
1000 CHF959508.00000 AOA
2000 CHF1919016.00000 AOA
5000 CHF4797540.00000 AOA
10000 CHF9595080.00000 AOA