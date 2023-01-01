روبية إندونيسية إلى كوانزا أنغولي

تحويل IDR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
54235.40 aoa

1.00000 IDR = 0.05424 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
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IDR إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.067288.71141.439121.661530.9632518.3212
1GBP1.1518111.2292102.1781.657581.913751.1094821.1023
1USD0.937050.813537183.12541.34851.55690.902617.1675
1INR0.01127250.009786870.0120310.01622250.01872960.01085830.206525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Angolan Kwanza
1 IDR0.05424 AOA
5 IDR0.27118 AOA
10 IDR0.54235 AOA
20 IDR1.08471 AOA
50 IDR2.71177 AOA
100 IDR5.42354 AOA
250 IDR13.55885 AOA
500 IDR27.11770 AOA
1000 IDR54.23540 AOA
2000 IDR108.47080 AOA
5000 IDR271.17700 AOA
10000 IDR542.35400 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الروبية الإندونيسية
1 AOA18.43810 IDR
5 AOA92.19050 IDR
10 AOA184.38100 IDR
20 AOA368.76200 IDR
50 AOA921.90500 IDR
100 AOA1843.81000 IDR
250 AOA4609.52500 IDR
500 AOA9219.05000 IDR
1000 AOA18438.10000 IDR
2000 AOA36876.20000 IDR
5000 AOA92190.50000 IDR
10000 AOA184381.00000 IDR