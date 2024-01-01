Endonezya rupisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile IDR → AOA çevirin

1.000.000 idr
53.714 aoa

1.00000 IDR = 0.05371 AOA

06:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.05731.453121.653460.94962518.3366
1 GBP1.1712811.25655104.3061.701931.936581.1122721.4763
1 USD0.93210.79583183.011.354451.541190.8851517.0915
1 INR0.01122870.009587160.012046710.01631670.01856630.01066320.205897

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Angola Kvanzası
1 IDR0.05371 AOA
5 IDR0.26857 AOA
10 IDR0.53714 AOA
20 IDR1.07428 AOA
50 IDR2.68570 AOA
100 IDR5.37140 AOA
250 IDR13.42850 AOA
500 IDR26.85700 AOA
1000 IDR53.71400 AOA
2000 IDR107.42800 AOA
5000 IDR268.57000 AOA
10000 IDR537.14000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Endonezya Rupisi
1 AOA18.61710 IDR
5 AOA93.08550 IDR
10 AOA186.17100 IDR
20 AOA372.34200 IDR
50 AOA930.85500 IDR
100 AOA1861.71000 IDR
250 AOA4654.27500 IDR
500 AOA9308.55000 IDR
1000 AOA18617.10000 IDR
2000 AOA37234.20000 IDR
5000 AOA93085.50000 IDR
10000 AOA186171.00000 IDR