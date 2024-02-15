Singapur dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SGD → AOA çevirin

1.000 sgd
621.155 aoa

1.00000 SGD = 621.15500 AOA

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0770589.39051.450731.651280.94732518.3624
1 GBP1.1696711.25975104.5541.696821.931391.1080521.4772
1 USD0.92850.793808182.99571.346951.533150.8795517.0488
1 INR0.01118690.009564450.012048810.01622920.01847270.01059750.205418

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Angola Kvanzası
1 SGD621.15500 AOA
5 SGD3105.77500 AOA
10 SGD6211.55000 AOA
20 SGD12423.10000 AOA
50 SGD31057.75000 AOA
100 SGD62115.50000 AOA
250 SGD155288.75000 AOA
500 SGD310577.50000 AOA
1000 SGD621155.00000 AOA
2000 SGD1242310.00000 AOA
5000 SGD3105775.00000 AOA
10000 SGD6211550.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Singapur Doları
1 AOA0.00161 SGD
5 AOA0.00805 SGD
10 AOA0.01610 SGD
20 AOA0.03220 SGD
50 AOA0.08050 SGD
100 AOA0.16099 SGD
250 AOA0.40248 SGD
500 AOA0.80495 SGD
1000 AOA1.60991 SGD
2000 AOA3.21982 SGD
5000 AOA8.04955 SGD
10000 AOA16.09910 SGD