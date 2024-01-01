Yeni İsrail şekelinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile ILS → AOA çevirin

1.000 ils
229.412 aoa

1.00000 ILS = 229.41200 AOA

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

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Yeni İsrail şekelinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Angola Kvanzası
1 ILS229.41200 AOA
5 ILS1147.06000 AOA
10 ILS2294.12000 AOA
20 ILS4588.24000 AOA
50 ILS11470.60000 AOA
100 ILS22941.20000 AOA
250 ILS57353.00000 AOA
500 ILS114706.00000 AOA
1000 ILS229412.00000 AOA
2000 ILS458824.00000 AOA
5000 ILS1147060.00000 AOA
10000 ILS2294120.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni İsrail Şekeli
1 AOA0.00436 ILS
5 AOA0.02179 ILS
10 AOA0.04359 ILS
20 AOA0.08718 ILS
50 AOA0.21795 ILS
100 AOA0.43590 ILS
250 AOA1.08974 ILS
500 AOA2.17949 ILS
1000 AOA4.35898 ILS
2000 AOA8.71796 ILS
5000 AOA21.79490 ILS
10000 AOA43.58980 ILS