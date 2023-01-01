1 Yeni İsrail şekelinden Angola kvanzasına
Reel döviz kuru ile ILS → AOA çevirin
ILS → AOA çevrim grafiği
1 ILS = 219,10200 AOA
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Angola Kvanzası
|1 ILS
|219.10200 AOA
|5 ILS
|1095.51000 AOA
|10 ILS
|2191.02000 AOA
|20 ILS
|4382.04000 AOA
|50 ILS
|10955.10000 AOA
|100 ILS
|21910.20000 AOA
|250 ILS
|54775.50000 AOA
|500 ILS
|109551.00000 AOA
|1000 ILS
|219102.00000 AOA
|2000 ILS
|438204.00000 AOA
|5000 ILS
|1095510.00000 AOA
|10000 ILS
|2191020.00000 AOA