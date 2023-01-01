20 Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile AOA → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Angola Kvanzası
|1 ILS
|217.28500 AOA
|5 ILS
|1086.42500 AOA
|10 ILS
|2172.85000 AOA
|20 ILS
|4345.70000 AOA
|50 ILS
|10864.25000 AOA
|100 ILS
|21728.50000 AOA
|250 ILS
|54321.25000 AOA
|500 ILS
|108642.50000 AOA
|1000 ILS
|217285.00000 AOA
|2000 ILS
|434570.00000 AOA
|5000 ILS
|1086425.00000 AOA
|10000 ILS
|2172850.00000 AOA