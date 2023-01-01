1 Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AOA → ILS çevirin

1 aoa
0,00 ils

1.00000 AOA = 0.00460 ILS

14:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.055487.76021.424531.646360.967118.6162
1GBP1.155411.2194101.3971.645891.902191.1173921.509
1USD0.94750.820075183.15351.349751.559940.916317.639
1INR0.01139470.009862190.01202610.0162320.01875980.01101940.212126

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Angola kvanzasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni İsrail Şekeli
1 AOA0.00460 ILS
5 AOA0.02301 ILS
10 AOA0.04602 ILS
20 AOA0.09204 ILS
50 AOA0.23011 ILS
100 AOA0.46022 ILS
250 AOA1.15056 ILS
500 AOA2.30112 ILS
1000 AOA4.60225 ILS
2000 AOA9.20450 ILS
5000 AOA23.01125 ILS
10000 AOA46.02250 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Angola Kvanzası
1 ILS217.28500 AOA
5 ILS1086.42500 AOA
10 ILS2172.85000 AOA
20 ILS4345.70000 AOA
50 ILS10864.25000 AOA
100 ILS21728.50000 AOA
250 ILS54321.25000 AOA
500 ILS108642.50000 AOA
1000 ILS217285.00000 AOA
2000 ILS434570.00000 AOA
5000 ILS1086425.00000 AOA
10000 ILS2172850.00000 AOA